Недавно телебабушка Татьяна Владимировна Рапунцель покинула проект до конца лета, уехав в свой родной Владивосток, где у нее был любимый мужчина по имени Александр. Так, в последнее время стали ходить слухи, что во время празднования 50-летия Татьяны Владимировны мужчина сделал ей предложение руки и сердца.



Счастливая телебабушка якобы ответила согласием. Также поговаривали, что женщина покинет проект, поскольку ее дочери уже не нуждаются в ее помощи. На все это намекнул зять Татьяны Владимировны Дмитрий Дмитренко.



Сама же телебабушка назвала информацию о ее помолвке «выдумками». Женщина заявила, что закончила отношения с Александром еще до своего приезда во Владивосток и больше с ним не общалась. Сейчас у мужчины уже появилась другая возлюбленная. В конце лета телебабушка намерена вернуться на проект, чтобы помочь обеим дочерям с их детьми.