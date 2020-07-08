Татьяна Владимировна Рапунцель рассказала об уходе с телестройки.

Татьяна Владимировна подтвердила информацию о планах покинуть проект в ближайшее время. Если раньше женщина отговаривала младшую дочь от ухода, то теперь полностью поддерживает её в этом решении.

«Я здесь была только ради детей, за периметром много дел, старые родители. А Аленка свою миссию здесь выполнила – нашла любовь, родила ребёнка. Она очень хочет развиваться за периметром и жить самостоятельно. У Алены есть планы, но пока она не хочет ими делиться ни с кем», – призналась Рапунцель-старшая.

Квартирой во Владивостоке сейчас занимается риэлтор. В скором времени вся семья собирается переехать жить в Москву.