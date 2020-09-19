В Москве названы имена победителей премий «Писатель Года» и «Поэт Года», Гран-при премий удостоены писательница, телеведущая Татьяна Толстая и поэт Бахыт Кенжеев. Об этом ТАСС в субботу рассказали организаторы.

Премии учреждены Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов, способных внести вклад в современную русскую литературу. «Гран-при — это в некотором смысле надстройка над премиями «Поэт года» и «Писатель года», у которых есть как конкурсная составляющая, так и внеконкурсная, где наиболее авторитетные литературные деятели тайным голосованием выбирают лауреатов — одного поэта и одного прозаика, — цитируют устроители главу союза Дмитрия Кравчука. — Размер Гран-при составляет по 200 тыс. рублей, это грант от Российского союза писателей».

Обладателей Гран-при выбирало специальное жюри, в которое вошли литературовед, поэт Игорь Волгин, писатель, публицист Максим Замшев, издатель, поэт Максим Амелин, поэт, эссеист Дмитрий Воденников и поэтесса, журналистка Мария Ватутина.

Первой премии «Поэт года» в основной номинации удостоена Елена Печерская. Лауреатом премии «Писатель года» в основной номинации названа Татьяна Рубцова.

«Премии «Поэт года» и «Писатель года», пожалуй, самые масштабные по количеству участников, — полагает Кравчук. — В течение всего года конкурсная комиссия изучала сотни тысяч произведений, опубликованных в сети интернет, и выбирала авторов, подающих надежды. На соискание премии было номинировано свыше 3 тыс. человек, было издано около 100 томов конкурсных альманахов с произведениями номинантов премии. Такой внушительный лонг-лист».

Лауреатам премии вручаются призы в форме пера на постаменте из камней цвета российского флага, а также предлагается издание книги за счет оргкомитета премии.