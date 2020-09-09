Татьяна Светлова высказала своё мнение о желании Александры Черно сделать её крёстной маленького Стефана Оганесян.
Причём ТУТ РАПУНЦЕЛИ-ДМИТРЕНКО 🤷🏼♀
Ребята, мне завалили Директ после Поста
Давайте я все разъясню 👈
. Я НИКОГДА НЕ БЫЛА КРЕСТНОЙ У ОЛИ И ДИМЫ ДМИТРЕНКО!
Крестная Семьи ДМИТРЕНКО — Василисы и Софии 💝Моя старшая Сестра.
Мои отношения с Сашей всегда были близкими ❤Бывают всегда и у всех разные мнения на счёт крестных! Но, брать в крестные можно тех, с кем ты общаешься и кто тебе не чужой ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ЭТОГО СЛОВА 🌹🌹🌹
И ЕЩЁ 👇👇👇👇👇👇👇👇
.P.S Это мое личное дело, когда мне рожать и брать ли мне ребёнка из детского дома!
Я всегда в жизни хотела кому-то помочь ! На мой взгляд, это правильно! А Вы со своей желчью для меня СМЕШНЫ😂
И поверьте, Саша , настолько серьезная девушка, что Вам и не снилось! Она очень выросла за эти 3 года ( по крайней мере — это мое мнение ) и их семья меня всегда восхищала! А Йосино отношение к ребёнку это просто респект…
.Поэтому будьте добрее ☺☺