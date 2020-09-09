Татьяна Светлова высказала своё мнение о желании Александры Черно сделать её крёстной маленького Стефана Оганесян.

Причём ТУТ РАПУНЦЕЛИ-ДМИТРЕНКО 🤷🏼‍♀

Ребята, мне завалили Директ после Поста

Давайте я все разъясню 👈

. Я НИКОГДА НЕ БЫЛА КРЕСТНОЙ У ОЛИ И ДИМЫ ДМИТРЕНКО!

Крестная Семьи ДМИТРЕНКО — Василисы и Софии 💝Моя старшая Сестра.

Мои отношения с Сашей всегда были близкими ❤Бывают всегда и у всех разные мнения на счёт крестных! Но, брать в крестные можно тех, с кем ты общаешься и кто тебе не чужой ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ЭТОГО СЛОВА 🌹🌹🌹

И ЕЩЁ 👇👇👇👇👇👇👇👇

.P.S Это мое личное дело, когда мне рожать и брать ли мне ребёнка из детского дома!

Я всегда в жизни хотела кому-то помочь ! На мой взгляд, это правильно! А Вы со своей желчью для меня СМЕШНЫ😂

И поверьте, Саша , настолько серьезная девушка, что Вам и не снилось! Она очень выросла за эти 3 года ( по крайней мере — это мое мнение ) и их семья меня всегда восхищала! А Йосино отношение к ребёнку это просто респект…

.Поэтому будьте добрее ☺☺