Креативный продюсер Дома-2 Татьяна Светлова развеяла мифы о своей работе в рамках шоу «Бородина против Бузовой».

Отбросим домыслы

⠀

О моей работе чего только не придумывают некоторые из подписчиков🤦‍♀

Вплоть до того, что я лично указываю кому и что говорить, да и истории все сама придумываю 🤦‍♀🤦‍♀🤦‍♀🤦‍♀

Рассказываю 😊 держите🍿🍿🍿

⠀

Креативный продюсер — это:

⠀

🎬Ответственность за творческое оформление и составление программы

⠀

Я собираю и курирую работу творческой группы, в которую входит:

⠀

🦹‍♀режиссёр-постановщик

👨‍💻сценарист

🎥оператор

👗стилист

⠀

🎞 Это ответственность за продакшн и постпродакшн каждого выпуска.

⠀

☝ Вместе с креативным редактором мы создаём уникальные истории, провокационные сюжеты, интересные зрителю.

Вы видите только реальные события на экране, для наших героев не пишутся сценарии, как в фильмах или спектаклях🖥

⠀

💑Участники нашего проекта «Бородина против Бузовой» проживают эту жизнь по-настоящему, с некоторыми нотками драмы, как оно обычно и бывает в жизни каждого человека: как за периметром, так и под прицелом камер. Поэтому наше шоу невероятно популярно. Людям всегда интересны настоящие жизненные истории и искренние эмоции.

⠀

А вы и вправду до сих пор думаете, что на шоу 🎭заранее спланированы слезы, драки и скандалы?