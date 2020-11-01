Креативный продюсер Дома-2 Татьяна Светлова развеяла мифы о своей работе в рамках шоу «Бородина против Бузовой».
Отбросим домыслы
⠀
О моей работе чего только не придумывают некоторые из подписчиков🤦♀
Вплоть до того, что я лично указываю кому и что говорить, да и истории все сама придумываю 🤦♀🤦♀🤦♀🤦♀
Рассказываю 😊 держите🍿🍿🍿
⠀
Креативный продюсер — это:
⠀
🎬Ответственность за творческое оформление и составление программы
⠀
Я собираю и курирую работу творческой группы, в которую входит:
⠀
🦹♀режиссёр-постановщик
👨💻сценарист
🎥оператор
👗стилист
⠀
🎞 Это ответственность за продакшн и постпродакшн каждого выпуска.
⠀
☝ Вместе с креативным редактором мы создаём уникальные истории, провокационные сюжеты, интересные зрителю.
Вы видите только реальные события на экране, для наших героев не пишутся сценарии, как в фильмах или спектаклях🖥
⠀
💑Участники нашего проекта «Бородина против Бузовой» проживают эту жизнь по-настоящему, с некоторыми нотками драмы, как оно обычно и бывает в жизни каждого человека: как за периметром, так и под прицелом камер. Поэтому наше шоу невероятно популярно. Людям всегда интересны настоящие жизненные истории и искренние эмоции.
⠀
А вы и вправду до сих пор думаете, что на шоу 🎭заранее спланированы слезы, драки и скандалы?