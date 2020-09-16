Креативный продюсер Дома-2 Татьяна Светлова не понимает, почему зрителей проекта возмутило введение платной подписки на просмотр эфиров телестройки.

Смотрите 21 сентября в 1:00 на канале ТНТ Спаси свою любовь со мной в роли ведущей❤❤❤

Но, сейчас речь не об этом! 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

Все мне пишут про платные эфиры📺📺

Друзья, а что Вас удивляет🤔

Вы же платите за приложения, на которых смотрите Фильмы и сериалы, Вы же оплачиваете себе причёску или дорогу в такси, например…

Этим ресурсом обладает тоже какой-то Х который купил его, вложил, видоизменил и конечно же, он тоже хочет зарабатывать!

Не вижу здесь ничего плохого…

🤗Ну, а если Вы не хотите смотреть-платно, то ВКЛЮЧАЙТЕ ТНТ