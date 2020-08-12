Будущая жена Даниила Сахнова призналась, что кое-что скрывает от своего любимого. Строкова не изменилась, она не собирается работать над собой, а просто успокоилась и планирует выйти замуж за Сахнова, после чего обустроится в Москве в собственном жилье. Очевидно, что сейчас для неё главная цель – выйти замуж и создать семью, а потом при любом удобном случае она будет продолжать «вить верёвки» из своего благоверного и втягивать его в самые разные конфликты.



Татьяна утверждает, что чувства к своему будущему мужу у неё есть, но, когда она жила за периметром без него, она даже не собиралась возвращать эти отношения и не скучала по Дане. Многие скептически отнеслись к этим словам, ведь если любишь человека, то и на расстоянии будешь скучать и пытаться всё вернуть.



Теперь зрители подозревают, что пара Татьяны и Даниила – очередная фикция, и девушка всё заранее спланировала лишь для того, чтобы накопить себе денег на квартиру и окончательно обосноваться в столице. Ведь она совсем не скрывает, что уже сейчас копит на своё жильё отдельно от Дани.