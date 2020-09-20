Татьяна Строкова приходит в себя после съёмок нового выпуска шоу «Бородина против Бузовой».

Шок … это ничего не сказать 🙄

Такого шоу я давно не видела, что происходит с ребятами из-за денег, страшно представить, ведь им закинули удочку посмотреть на сущность каждого из них, они и показали, но не учли одного, что нужно оставаться человеком всегда!

Есть такое выражение «дай человеку власть (деньги) и посмотри как он будет себя вести», к сожалению то что мы наблюдали сегодня это страшно, ведь сущность раскрывается каждого из них.

Но они не задумались лишь об одном, что на данный момент, делят шкуру неубитого медведя, пока даже нет набросков на дом, не говоря уже о его реальном существование.

Посмотрев на все это, мы переглянулись с Даней и поняли, что покинули проект очень вовремя, в этой грязи не хочется руки пачкать…

А так была рада увидеть ребят, съемочную группу, которая стала нам уже родной…

Всем добра и не забывайте, что деньги это всего лишь бумага, да, без которой в наше время никак, но они не должны брать вверх над человеком, он должен быть их хозяином, а не наоборот …

Любим ❤