Недавно на проект вернулась Татьяна Строкова, которая вместе с Даниилом Сахновым будет спасать их любовь на «ССЛ». Девушка отсутствовала на поляне несколько месяцев и, как заметили зрители, за это время серьезно изменилась.



Так, Таня заметно похорошела и посвежела – видимо, отдых от постоянного съемочного процесса сыграл свою роль. Также участники телестройки, как и зрители, были удивлены тому, насколько сдержанно себя вела Строкова на своем первом Лобном после возвращения.



Девушка не перебивала своего возлюбленного, как любила это делать раньше, а также не отреагировала на провокацию Валерия Блюменкранца. Последний заметил Тане, что она перед своим уходом обещала не возвращаться на проект, а также называла его неудачником, когда тот сам вернулся на поляну за новой любовью. На это девушка лишь спокойно объяснила, почему не считает саму себя неудачницей.