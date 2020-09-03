Родители Даниила Сахнова приехали в гости к сыну и его будущей супруге. Татьяна Строкова планирует представить будущего свёкра со свекровью своей маме. Ребята постепенно начинают подготовку к свадьбе и хотят породниться семьями как можно скорее.



Даня с Таней покинули проект несколько дней назад. Сначала они остановились в квартире Дмитренко, но через пару дней нашли другое съемное жилье. К ним в гости приехали родители Дани вместе с его сестрой. С главой семейства брюнетка познакомилась впервые. Девушка отметила, что Даня во многом похож на своего отца. Также Татьяна рассказала, что у Дани очень дружная позитивная семья, сейчас между ними нет никакого негатива, а обо всех прежних проблемах и разногласиях больше не хочется вспоминать.



Мама Тани прилетает из Турции, и девушка очень хочет познакомить родительницу с семьёй своего будущего супруга. На знакомство у них довольно мало времени, потому что родители Дани не собираются задерживаться у сына надолго, а тоже едут отдыхать.