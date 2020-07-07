Татьяна Строкова рассказала, что ее отец до конца не принимает Даниила Сахнова.

ОТЕЦ СТРОКОВОЙ НЕ ПРИНИМАЕТ САХНОВА

Родные Даниила Сахнова не одобряли выбор сына. До расставания Даня пытался помирить маму с Таней. Но стоило ребятам помириться и вернуться на проект, как всё поменялось.

«Родители Дани теперь «за», всё супер. А мои: мама рада, потому что видит, что я счастлива, всё хорошо, а вот папа очень скептически к этому относится, очень настороженно. И в ближайшие дни мы будем ему звонить, Даня хочет с ним поговорить», – призналась Таня в беседе.

Девушка уверена, отец оттает, просто ему нужно время.

«Я знаю к своим родителям подход и знаю, что папа будет отталкиваться от моих ощущений. У меня не такие родители, которые говорят: «Я тебе запрещаю, и всё». Такого нет. Естественно, папа показывает сейчас своё «фи» по понятным причинам. Потому что я его дочь, младшая дочь. Конечно же, он как отец переживает, и я считаю, это нормально», – резюмировала Строкова.