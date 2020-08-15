Татьяна Строкова поведала о смене своего статуса.

07.08.2020 🍾

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Отныне я — невеста 👰

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Очень хотела с вами этим поделиться ещё неделю назад, но вы сами знаете, что находясь здесь нам этого сделать нельзя и наконец-то я могу вам рассказать что я испытывала в этот момент …

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Первое что хочу отметить, это наверное был идеальный день для того, чтобы я действительно ничего не заподозрила 🤪 ведь это произошло в день рождения моего Дани 🥳

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Мы приехали в хороший ресторан, отмечать его день 🍾 ( все увидели в эфире ), как только мы сели, Даня сразу разлил игристое по бокалам и не говоря ещё даже тоста стал пить с горда один бокал за другим 😂

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Тут я спросила: «все хорошо? Или ты просто так сильно пить хочешь? 🤣🤣»

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Чуть позже я уже поняла, что дело не в жажде вовсе 😂

Я начала говорить тост ( всё-таки отмечаем день рождения 🥳😂), но их я говорить не умею поэтому пожелала просто добиться всего чего он хочет сам, а я буду всегда рядом 🙏🏾

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После моей фразы меня резко перебил и начал говорить как он меня любит, но и тут я ничего не заподозрила 🤪😂

Ну и собственно потом Даня предложил потанцевать ( в чем тоже я не увидела подвоха ), потому как нас снимают и я понимала что возможно это будет интересно для эфира, чтобы не только разговоры за столом, НООО как только я начала подходить, оказывается это был не танец, когда он встал на колено, только тогда мысль пришла о предложении, но тут уже надо быть дураком чтобы не догадаться 🤣

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Я очень разнервничалась, но мой ответ конечно был — «ДА» 💍

Могу сказать одно, не на секунду не думала с вариантом ответа 😂

Я счастлива 🙏🏾

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Люблю тебя, уже в новом статусе — жениха 🤵🖤

Но эффект неожиданности сработал на 200% 😂😂😂

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Так вот теперь 7 августа для нас отныне не только день рождения Дани, но и дата нашей помолвки 👰💍🤵

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Теперь официально мы ЖЕНИХ И НЕВЕСТА 🍾