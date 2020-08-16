Татьяна Строкова поведала о своём помолвочном кольце, которое ей преподнёс Даниил Сахнов.

Многие спрашивали про него, могу сказать одно, оно такое, каким я его видела 🙏🏾

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Очень важно, что мужчина, которого ты любишь, настолько хорошо знает тебя и берет не стандартный вариант, который есть у каждого второго, а действительно особенный👌🏿

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Так вот, ближе к сути, оно меня больше взяло чёрными бриллиантами, которые впитывают энергетику человека и приумножают ее на нём же… 🧝🏻‍♀

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А так, на самом деле не сильно было важным какое именно оно будет, хоть бумажное, главное от кого 💚

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Опиши своё колечко 🥰👇🏿