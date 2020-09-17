Татьяна Строкова показала кольцо за 220 тысяч рублей, подаренное Даниилом Сахновым.

Я до сих пор не верю 😭

ОНО ПРАВДА МОЁ? 😂😱

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Неужели это сейчас происходит со мной, ущипните меня 🤣

Буквально месяц назад я случайно наткнулась на это кольцо в рекламе Инстаграмм, влюбилась и всего один раз его показала Дане, но без всяких намеков, честно 😂 Просто оно мне запало в душу ( у нас у девочек, такое бывает, они меня поймут ) даже мыслей не было о том, что он его мне купит 🙈

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Как вам оно? 😍

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