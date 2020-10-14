В паре бывших участников «Дома-2» Татьяны Строковой и Даниила Сахнова появились первые серьезные разногласия. Девушка призналась, что сложно находиться с одним и тем же человеком постоянно, поэтому мелкие конфликты накопились и переросли в один более крупный.



Стоит напомнить, что Таня с Даней покинули проект около месяца назад. Незадолго до этого молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Свадьбу решили перенести на следующий год. Влюбленные сняли квартиру в столице и решили пока что встать на ноги, пожить для себя, а только потом планировать пополнение в семействе.



Идиллия длилась недолго, постепенно ребята начали ругаться и раздражаться по пустякам из-за бытовых проблем. Татьяна призналась, что на проекте ей помогало общение с другими участниками, ведь там было много людей. По словам девушки, когда находишься с одним и тем же человеком продолжительное время, устаешь от одного его присутствия. Таня добавила, что у них в паре с Даниилом не бывает затяжных конфликтов, они были в ссоре всего день, а на следующий уже снова начали общаться. Очевидно, что у ребят просто идет стадия притирки.