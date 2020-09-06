Татьяна Строкова рассказала, почему они с Даниилом Сахновым ушли с проекта.

ПОКИНУЛИ ПРОЕКТ 👩🏻‍🤝‍👨🏾❤

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Много было разных догадок, кто-то думал что мы «Улетаем на Сейшелы», кто-то предполагал что мы перешли на «Дом-2» и ещё кучу других вариаций происходящей ситуации…

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Все оказалось гораздо проще, мы покинули самую масштабную телестройку ЛЮБВИ ❤

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Когда мы помирились, скажу честно, что очень долго думали о возвращении обратно, решили попробовать, ведь ничего бы не потеряли, попробовали и убедились в том, что мы переросли это место и нам надо двигаться дальше ✨

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Я думаю, вы как никто чувствовали это … что нам уже не интересно там, не было желания с кем-то общаться, обсуждать чужие жизни, хотелось просто жить своей…

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Вы уже читали подобный пост пол года назад, когда я одна ушла с проекта, так вот мы исправили это, ведь мы должны были покинуть телестройку ДЕРЖАСЬ ЗА РУКИ И ВМЕСТЕ 🙏🏿

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Лишний раз убеждаюсь в том, что настоящую любовь ничего не разлучит, никакие преграды

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Проводили нас честно признаться не очень хорошо, с плохим наставлением, об этом я с вами обязательно поделюсь в последующих постах, но а пока — «И МЫ СЧАСТЛИВЫЫЫЫ» ❤

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Теперь за нами вы сможете наблюдать здесь, много интересного вас ждёт, будем полностью показывать как мы живем, как подготавливаемся к свадьбе и много событий с которыми мы готовы с вами делиться здесь, у нас будет СВОЙ ПРОЕКТ 😂❤

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Но могу сказать одно, я счастлива и очень люблю sdaniil0708, ВМЕСТЕ МЫ ВСЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ❤

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Единственное, что меня беспокоит, это то что мы никак не можем пересечься с sasha_cherno93_official в одной локации 😂

Когда я ушла одна с проекта, она была на островах и это было к лучшему, потому как было бы ей это непросто, когда мы вернулись вдвоём она ушла в декрет 😂 и опять мы разминулись…

И вот мы с sdaniil0708 уходим, а sasha_cherno93_official возвращается в ближайшее время 😭

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Но могу сказать одно, что это там кроме sdaniil0708 самый близкий мне человек, которого я очень люблю ❤ и ценю нашу дружбу 👭🏻

Проверенное ситуациями и расстоянием, поэтому я все равно всегда рядом, ты sasha_cherno93_official это знаешь ❤

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Проект нам дал главное — это ДРУГ ДРУГА, за это ему — СПАСИБО ❤🙏🏻

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Вы рады что теперь мы к вам будем ближе?)🤗