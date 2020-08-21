Татьяна Строкова поведала о том, что они с Мариной Африкантовой увлеклись записью видео для TikTokа.

ТИКТОКЕРШИ 🤣

Вообщем, мы с Маришкой увлеклись этим не на шутку, каждый день стараемся что-то придумать и отснять, пока что это просто лёгкие танцы, но мы хотим перейти на другой level up 😂и начать снимать что-то более сложное 😅

Честно признаться, я всегда была немного далека от TikTok, но мы явно стали дружить 🤗

Что вам интересно в нашем исполнении?

Пишите свои варианты 👇🏿

Может это больше разговорный жанр 🤔Мы готовы «варить контент» 🤣🤣🤣