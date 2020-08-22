Татьяна Строкова объяснила, почему собирается оставить свою фамилию после замужества.

СТРОКОВА ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ СВОЮ ФАМИЛИЮ ПОСЛЕ ЗАМУЖЕСТВА

Татьяна Строкова решила последовать примеру Марины Африкантовой и оставить свою фамилию после замужества.

«Я не отказывалась от фамилии человека, которого люблю, я просто хотела оставить свою фамилию», – пояснила Таня.

Девушка предлагала Дане компромисс – двойная фамилия, но Сахнова вариант этот не устроил.

«Мне не принципиально. Даня хочет, чтобы я взяла его фамилию, значит возьму», – резюмировала Строкова.

А ты как считаешь, должна жена брать фамилию мужа?