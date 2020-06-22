Татьяна Строкова интересуется у своих поклонников, стоит ли им с Даниилом Сахновым возвращаться на Дом-2.

Главный вопрос ⁉

Мои хорошие, мы с Даней хотели бы у вас спросить, главный сейчас вопрос от вас на который мы сами пока не можем ответить — «Вернуться на проект или же строить отношения за его переделами?»

Что скажешь ты?) 👇🏿

Ваше мнение нам очень важно ❤

А ещё хотелось бы вам напомнить, как мы вас всех сильно любим и благодарим за всё, впервые вижу чтобы люди так искренне действительно за нас были рады 🙏🏾