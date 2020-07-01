Татьяна Строкова рассказала, что они с Даниилом Сахновым заехали в дом ССЛ.

Дом «Спаси свою любовь» пополнился сразу двумя парами. Ведущие предложили Дане и Тане выстраивать свои отношения на семейном проекте.

«Мы очень долго думали по поводу того, чтобы вернуться обратно. Здесь у нас было много конфликтов, ссор, недопониманий. Само собой, каждый из нас за эти полгода для себя что-то вынес, я так думаю. Те отношения, которые у нас были, ни я, ни он больше не хотим. Поэтому мы теперь на ССЛ спасаем свою любовь, и мы счастливы», – смеётся Таня.

Строкова рассказала, что стало одной из причин их с Сахновым примирения.

«Даня стал таким, каким был год назад, каким был вначале, таким человеком, которого я полюбила. Готова ли я к свадьбе? Пусть он сначала предложит, а мы рассмотрим это предложение», – резюмировала девушка.

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