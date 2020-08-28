Недавно участница телестройки Татьяна Строкова заинтриговала зрителей какой-то интересной новостью. Девушка пока не раскрывает, что это за перемены, но многие заподозрили интересное положение Тани. Ведь Строкова заявила, что события будут связаны с чем-то личным.



Предложение Сахнов ей уже сделал, хоть заявление они в ЗАГС пока что не подали, но свадьбу планируют сыграть в 2021 году. Отметить торжество молодые очень хотят в Европе.

Даниил вносит в новость ещё больше интриги. Молодой человек говорит, что долго ждал этого события. Подобная фраза ещё больше подталкивает на мысли о скором пополнении в паре будущих супругов.



Некоторые зрители подозревают уход влюблённых с проекта или в общий дом, потому что места в «Спаси свою любовь» им не досталось. Все с нетерпением ждут следующей недели, когда Строкова и Сахнов раскроют тайну и сообщат, что же за события произойдут в их паре. Хотя кто-то может проболтаться раньше времени и тогда информация будет известна уже со дня на день.