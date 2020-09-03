Бывшая участница телестройки Татьяна Мусульбес угрожает своим хейтерам.

Обращение к хейтерам

Не вынуждайте меня на конфликт 🖤

А теперь обращение к моим подписчицам красоткам. Особенно к тем, кто на меня давно подписан.

Вы когда нибудь за мной замечали, чтобы я кого-то осуждала, унижала или пыталась оскорбить❓ или высказала свою точку зрения тому, кому она нах*р не нужна?

Нет! я так никогда не делала и не буду!!! Я думаю вы догадываетесь почему👆🏼

Для тех, кто не понял, объясняю, у меня есть много других более важных занятий. Прекрасные отношения с моим мужем и моими друзьями. Я никогда не опущусь до того уровня, чтобы высказать своё мнение незнакомому мне человеку, а тем более пытаться его оскорбить или задеть! ♥

Кто придерживается такой же позиции?