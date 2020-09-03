Бывшая участница телестройки Татьяна Мусульбес угрожает своим хейтерам.
Обращение к хейтерам
Не вынуждайте меня на конфликт 🖤
А теперь обращение к моим подписчицам красоткам. Особенно к тем, кто на меня давно подписан.
Вы когда нибудь за мной замечали, чтобы я кого-то осуждала, унижала или пыталась оскорбить❓ или высказала свою точку зрения тому, кому она нах*р не нужна?
Нет! я так никогда не делала и не буду!!! Я думаю вы догадываетесь почему👆🏼
Для тех, кто не понял, объясняю, у меня есть много других более важных занятий. Прекрасные отношения с моим мужем и моими друзьями. Я никогда не опущусь до того уровня, чтобы высказать своё мнение незнакомому мне человеку, а тем более пытаться его оскорбить или задеть! ♥
Кто придерживается такой же позиции?