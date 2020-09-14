Сестра Александры Оганесян Татьяна Черно рассказала о предательстве возлюбленного.

Всё будет хорошо!!!

Вы знаете, я мало когда делюсь с вами чем-то личным, но сейчас мне очень больно…

Помните я собиралась выходить замуж?

Так вот, я искренне полюбила человека и действительно поверила в любовь, мечтала о нашем будущем. И как только я отказалась ради свадьбы от проекта Дом-2, он меня бросил. Он использовал меня только ради того, чтобы туда попасть… Это вообще как? Это насколько нужно быть циничным человеком. Я что, не заслуживаю искренней любви? Со мной можно быть только ради выгоды?

Поменьше бы таких уродов на жизненном пути. Но как пережить такое предательство, когда внутри просто всё разрывается на куски…