На днях Татьяна Черно, которая решила прийти на проект, показала своего молодого человека и сказала, что теперь на «Доме-2» появляться не собирается. Родная сестра Саши Черно опубликовала в своём микроблоге снимок своего парня, с которым счастлива и собирается построить семью.



Ещё в июле девушка заинтриговала всех фотографиями из ЗАГСа. Тогда она и сказала всем, что действительно собирается замуж, но фотографию своего избранника показывать отказалась. Теперь же она решилась это сделать. Также Таня подписала, что молодого человека зовут Павлом.



С парнем Таня познакомилась ещё зимой до Нового года. Изначально они просто общались без какого-либо намёка на отношения, много переписывались, как друзья, а потом начали встречаться. В один момент их дороги разошлись, и на какое-то время они прекратили любое общение. Месяца два назад возобновились переписки, а потом и встречи. Недавно Павел сделал Татьяне предложение руки и сердца, на которое она ответила своим согласием.