Бывшая участница проекта рассказала, что отговаривала родную дочь Марину и её супруга Романа Капаклы от ночной поездки. Женщина решила поделиться с подписчиками своим мнением о произошедшем.



Марина Африкантова и Роман Капаклы возвращались домой по скоростной дороге, связывающей Санкт-Петербург с Москвой. Машину сильно занесло на трассе, она вертелась, ударялась об отбойники до того момента, пока не остановилась. Марина рассказала, что они с мужем чудом выжили, потому что обычно оживленная трасса в момент ДТП была почти пустой. Если бы там проезжала фура, то ребят уже не было бы в живых.



Мама Марины рассказала, что до аварии её преследовали определенные события. Только сейчас женщина понимает, что это были своеобразные знаки, которые показывали, что поездку лучше отменить. Татьяна Африкантова рассказала, что просила ребят дождаться сухой погоды или отправиться в путь днем, когда светло. Сейчас женщина винит в случившемся даже не погодные условия, а водителя. Бывшая участница поведала, что Роман Капаклы частенько превышает скорость.