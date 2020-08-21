После трехдневного пребывания Бетти в гостях у папы, Тата Блюменкранц пришла к выводу, что детям нужны оба родителя.

У Бетти — полноценная семья ✅.

.

После того, как я на три дня отдала дочку Валере (в ленте есть даже видео), мой Директ буквально разрывался. 😬 Одни писали, что я пример хорошей мамы и мудро поступила, разрешив им побыть наедине без меня так долго. Другие называли дурой, мол, как можно было отдать Беттичку 🤦🏽‍♀.

.

Посмотрите мои сторис — сердце разрывается, как она скучает по Валере !😭

.

А я после такого опыта окончательно поняла, как наша доченька любит папу и как она в нем нуждается 🙏🏻 Да и на Валеру посмотрела другими глазами. Дети должны знать, что у них полноценная семья: есть и мама, и папа. И неважно, что происходит в отношениях родителей — важно как себя ощущает ребенок ☝🏼.

.

На любовь между отцом и дочкой можно смотреть бесконечно ❤