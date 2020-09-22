Беременная Аня Левченко попала в больницу после свадьбы Ильи Яббарова и Анастасии Голд, а её супруг Валерий Блюменкранц продолжил развлекаться в компании друзей в караоке. Сейчас будущей маме очень нужна поддержка и помощь, которую ей решила оказать Тата, бывшая избранница Блюменкранца.



Пока что подробности конфликта Ани и Валерия неизвестны, но в данный момент девушка находится в больнице под присмотром врачей, у неё появилась угроза прерывания беременности после нервного срыва из-за ссоры с любимым. Аню решила поддержать Тата Блюменкранц, бывшая супруга Валерия. В своём микроблоге Тата написала, что хейтеры могут писать что угодно, но есть святые вещи, и по своему душевному порыву она не могла поступить иначе, не поддержав Аню.



Тата рассказала, что сейчас Ане очень нужна поддержка и осознание того, что она не одинока. Девушки поговорили по телефону, Левченко рассказала Тате подробности ссоры, после чего бывшая супруга Валерия полностью встала на сторону Ани. Обратившись к подписчикам, Тата призвала всех поддержать будущую маму и пожелать ей сил и здоровья.