Тата Блюменкранц пытается убедить поклонников проекта в том, что у них с Анной Левченко нет ничего общего.

Я — лучше Ани Левченко 🤦🏽‍♀.

.

Директ и комментарии разрываются от ваших сравнений меня и Ани. Я очень люблю свою публику и благодарна, что вы считаете меня лучшим, что было в жизни Валеры. Думаю, это связано ещё и с тем, что здесь МОЯ аудитория, и в комментариях Ани, наверняка, сравнения не в мою пользу 🤷🏽‍♀.

.

Но у меня вопрос: а зачем сравнивать в принципе? У каждого из нас есть прошлое, которое не изменить; будущее, которого мы не знаем и главное — настоящее, в котором мы САМИ ВЫБИРАЕМ как и с кем жить. Если человек делает предложение и ребёнка — это значит, что ему там хорошо! Другой вопрос, продлится ли эта идиллия вечно 🙄 У нас с Аней нет ничего общего. Если, конечно, не брать одинаковый сценарий отношений с Валерой (проект, ребёнок, свадьба, одни и те же музыканты и тд). Ну, и колье, которое я перестала носить, потому что Аня заказала точно такое же и ходит в нем на шоу 😅🙈.

.

Хотя я думаю, что нас давно перестали бы сравнивать, если бы Валера сам не говорил о том, что я была лучше и я — пример женщины. Это, безусловно, и стало точкой отсчета нашего сравнения, которое до сих пор приводят аргументом на шоу. В карусель загрузила недавнюю нарезку, где меня вновь признали идеалом. Врать не буду — приятно, хоть сравнения и неуместны 😅