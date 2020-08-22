Тата Блюменкранц развеяла слухи о своём скором замужестве и объяснила цель своего недавнего поста о свадьбе.

Свадьбы не будет 🚫.

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На днях выставила пост, где рассказала, какое желание я загадала 👰🏽. И что я так верю в его исполнение, что уже практически вижу, как выхожу замуж. Но, разумеется, дальше заголовка никто читать не стал 😂 Сотни поздравлений в комментариях (это,кстати, было жутко трогательно ❤), тысячи в Директе, телефон разрывается от недоумения подруг и даже моя мама написала, как счастлива и уже выбирает платье на мою свадьбу 😂🤦🏽‍♀ Но что самое удивительное пост тут же разобрали на цитаты журналы, сайты и паблики, уверяющие читателей, что Тата реально выходит замуж и специально делает это наперегонки с Валерой 🤣🤦🏽‍♀

Успокойтесь уже, мои дорогие злыдни, свадьбы в ближайшее время не будет! Но помечтать-то хоть можно, а? ☺ Кстати, какое платье на свадьбу выбрала бы ты?)