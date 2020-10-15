Бывшая супруга Валерия Блюменкранца решила дать мужчине ещё один шанс стать хорошим отцом. Не так давно экс-избранник позвонил ей и захотел встретиться с их общей дочерью Бетти, на что Тата ответила резким отказом. Девушка аргументировала это тем, что из-за редких посещений Валерия девочка чувствует себя неспокойно, поэтому поставила Блюменкранцу ультиматум. Тата предложила мужчине либо совсем забыть о дочери, либо регулярно звонить ей по видеосвязи и приезжать в гости.



Не так давно девушка была настроена негативно, даже хотела лишить Валеру родительских прав. Сейчас она решила сменить гнев на милость потому, что заметила сильную заинтересованность Блюменкранца в общении. Тата рассказала, что она хочет дать Валере возможность чаще общаться с девочкой, ведь он пообещал исправиться и больше внимания уделять девочке, звонить по видеосвязи и навещать.



Сейчас Тата ждёт от Валеры проявления настоящих отцовских чувств. Если и в этот раз он не оправдает её надежд на регулярное общение с дочерью, то больше она навязываться не будет.