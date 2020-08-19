На днях бывшая участница проекта Тата Блюменкранц поделилась в своём микроблоге радостной новостью. Девушка рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца, на которое она ответила согласием. Как оказалось, это было лишь желание, написанное в настоящем времени, как свершившийся факт.



Выложив такой пост, Тата даже не подозревала, что подобное заявление все действительно воспримут серьёзно. Она поблагодарила всех поклонников за поздравления, но добавила, что пока она не готовится к свадьбе, но очень бы хотела. Девушка не ожидала, что её посыл поймут неправильно, ведь она подписала, что во Вселенную нужно загадывать желание, проговаривая его, как свершившийся факт, что она и сделала.



В отличие от Таты, её бывший муж Валерий Блюменкранц действительно скоро свяжет себя узами брака с Анной Левченко. Будущие супруги решили не устраивать пышное торжество, чтобы не напрягать беременную Аню. Ведь совсем недавно девушка лежала на сохранении, поэтому влюбленные не хотят лишний раз рисковать.