Валера Блюменкранц очень мало времени проводит со своей дочерью Бетти. Тата постоянно жалуется на отсутствие внимания и любви к дочери со стороны бывшего мужа. Блюменкранц не скупится на отговорки, уверяя, что очень занят на съёмках и не может покинуть Поляну. Также Валера жалуется на отсутствие времени даже для своей нынешней возлюбленной Анны.



Тата из солидарности решила предупредить беременную Анну Левченко. Бывшая жена Валеры уверена, что её ждёт та же самая участь – сначала беременность, счастливое рождение малыша, после чего Валера оставит её одну с ребёнком на руках.



Вполне возможно, что Тата права, но она не учла одну важную деталь в союзе Блюменкранца и Левченко – девушка довольно неплохо обеспечена. Именно поэтому Валера, вероятно, не будет совершать прошлых ошибок. В данный момент Тате предложили самой привозить Бетти на поляну, чтобы малышка смогла больше времени проводить с родным отцом. К сожалению, пока Тата не спешит этого делать.