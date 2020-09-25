Бывшая участница Тата Блюменкранц решила рассказать детали своей беседы с экс-супругом Валерием. Девушка поделилась с подписчиками, что в момент каждой ссоры между Блюменкранцем и Анной она отправляла бывшего обратно к своей любимой. Тата сказала, что от всего сердца желает молодым счастья и сохранения их отношений.



Стоит напомнить, что не так давно после гулянки Валерий поехал не к любимой жене, а к бывшей избраннице Тате. Экс-супруга решила рассказать своим поклонникам, о чем они общались. По словам Таты, она сказала Валере, что, если он любит Аню, то срочно должен взять руки в ноги и отправиться к своей беременной девочке. В тот раз он послушался, и пара помирилась.



На этот раз Блюменкранц, повторивший свою ошибку с переизбытком алкоголя, повёл себя по-другому, он не поехал к Анне и остался проводить время с друзьями в караоке. Левченко госпитализировали, после чего она поговорила с супругом, и они приняли обоюдное решение развестись.