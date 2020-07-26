Тата Блюменкранц пожаловалась, что ее дочери не хватает внимания ее отца Валерия Блюменкранца.

Сегодня на тнт выходит эфир шоу «Бородина против Бузовой», куда меня пригласили прокомментировать беременность Ани Левченко. Я уже давно отказываюсь давать масштабные интервью и не всегда принимаю приглашения даже от «Дома-2», зная что начнут осуждать за мою честность, но сейчас я борюсь за то, чтобы прежде всего у моей дочки был отец 👨‍👩‍👧.

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Бетти очень не хватает мужского воспитания и особенно остро это чувствуется в моменты, когда она бежит к незнакомому ей мужчине со словами: «Папаааа!» и лезет обниматься 😢.

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8 июля, в день любви, семьи и верности у Бетти был день рождения, к которому я готовилась всю неделю: выбирала ей подарки, наряды, заказывала аниматоров, звала гостей и так далее, но где в этот момент был ее отец? Я пять дней не могла даже дозвониться до Валеры и на все просьбы помочь с организацией (и даже вопросы приедет ли он поздравить дочь в принципе) ответы были из разряда «У меня завал, столько проблем навалилось, не знаю» и тд 🤷🏽‍♀.

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В итоге у меня накипело, и я написала ему огромное сообщение, где попросила уже определиться: либо он принимает активное участие в жизни Бетти (не радуется, когда я сама привожу ребёнка ему на шоу, а именно САМ принимает УЧАСТИЕ в ее воспитании и жизни), либо пусть вообще перестанет появляться раз в полгода, чтобы не травмировать ребёнка. Валера все-таки приехал на праздник и даже частично помог с организацией (за что ему, конечно, большое спасибо) и, видимо, выбрал первый вариант ☝🏼.

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Но одна мысль так и не даёт мне покоя… Если у мужчины не хватает времени на своего единственного ребенка, то что будет , когда ребёнка будет уже два…?