Экс-участница Тата Блюменкранц поведала о встрече с Анной Левченко.

У нас будет большая шведская семья! 👨‍👩‍👧‍👧.

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Наверное, так вы подумали, увидев такое тёплое фото меня и Ани вместе? Скажу честно: я сама даже не ожидала, что мне будет так комфортно общаться с Аней вне рамок шоу 😅.

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Но для меня самое важное — это общение дочки с Валерой, поэтому я совершенно не против, если приезжать на эти встречи он будет вместе с Аней. Тем более скоро и у неё будет малыш — хочу, чтобы мы и наши детки общались и дружили 😍.

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Вчера Беттичке стало плохо! Я до ужаса перепугалась и в итоге… мы поехали к врачу вместе с Валерой и Аней! Сейчас уже все хорошо 🙏🏻 Но эта ситуация показала мне, что нам нечего делить и уж точно между нами нет войны.

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Мне кажется в современном мире многие дружат со вторыми половинками бывших. А был ли у вас такой опыт? Как думаете, возможна ли такая дружба в принципе? 😁