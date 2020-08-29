Тата Блюменкранц прокомментировала пост Анны Левченко о том, что они с Валерой не собирались приглашать её на свою свадьбу.

Хотела как лучше, а получилось , как всегда 🤷🏽‍♀.

Только что Аня заходила в прямой эфир и я действительно впервые увидела и услышала то, о чем вы мне каждый день пишите в комментарии и Директе. Сказать, что удивлена подобным отношением — ничего не сказать 🚫.

Я не собиралась идти на свадьбу без приглашения, не напрашивалась и даже не думала ссориться из-за этого. Более того: я даже не держу на них зла сейчас. Мне просто обидно по-человечески, что Аня лично пригласила меня и Беттичку на всю страну на лобном, когда я приезжала на поляну в первый раз знакомиться с ней.

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Теперь они дают интервью из разряда: «С чего Тата взяла, что мы приглашаем ее на свадьбу? Мы даже не думали ее звать». Каково мне читать это и получать сотни сообщений от подписчиков, что я решила напроситься туда таким образом? Мне пишут, что Аня даже закрыла страницу , якобы набирает подписчиков на теме того, что меня позвали, а потом передумали , но я отказываюсь в это верить и надеюсь , что это просто совпадение и передумали они по другой причине 🙏🏻

Но сегодня в прямом эфире Аня так же рассказывает, что меня никто не приглашал, что она «не собирается играть в шведскую семью», не представляет «бывших жён на свадьбе», что я буду не к месту там, где будут родственники ее и Валеры (ничего, что родственники Валеры — родственники моей дочери? 😂), а так же, что МНЕ должно быть неприятно там находиться , ведь цитирую «почти все гости на этой свадьбе были на ее свадьбе и говорили те же слова». У меня своя личная жизнь и я давно не рассматриваю Валеру как мужчину, он отец моего ребёнка. И мне искренне жаль, если у вас будет свадьба по тому же сценарию и даже гости вам будут говорить «те же слова» 😥.

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И если вдруг, вы прочитаете этот пост, то знайте: я не держу на вас зла, не расстроена и не буду говорить о вас тех вещей, которые вы говорите обо мне в эфирах и соцсетях. Мне просто жаль, что мои намерения дружить семьями и чтобы Бетти общалась и с папой, и с будущим братиком или сестричкой, не увенчались успехом 😔