Тата Блюменкранц дала понять хейтерам, что с личной жизнью у неё всё в порядке.

Я снова осталась одна 😭❌.

.

Вы же так думаете, да? Ведь ежедневно мне летят тысячи сообщений с версиями, почему я наладила отношения с Валерой и Аней. Но все они сводятся к одному: я несчастная, бедная, брошенка с ребёнком, которая никак не может забыть Блюменкранца. Когда ругаюсь с ним — значит «люблю до сих пор и пытаюсь обратить на себя внимание» 😂 Как только наладила общение с Валерой и даже Аней, то хочу «держать врага близко и подружиться с соперницей» 🤣🤦🏽‍♀.

.

Я не публикую тут рассказы о своей личной жизни каждый день, не рассказываю интимные подробности, не выставляю напоказ чувства и так далее. Но те, кто со мной здесь давно, знают, что с моей личной жизнью все в полном полном порядке 👌🏻.

.

Я счастливая мама самой лучшей девочки на свете 👩‍👧.

У меня всегда есть заказы на партнёрство/рекламу/сьемки/программы 🌟.

У меня есть собственный бьюти-проект, который я тоже пока не афиширую публично 🤐.

И, разумеется, я красивая молодая женщина, у которой все в порядке с личной жизнью ❤.

.

Но раз у вас возникает столько вопросов и противоречий, может, мне все-таки стоит больше рассказывать о себе? Давайте попробуем: вы задаёте в комментариях вопросы, а я отвечу на самые интересные😌