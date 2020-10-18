Тата Блюменкранц высказалась об очередном разрыве Валеры и Анны Блюменкранц.

Они расстались не из-за меня 🤦🏽‍♀

Хватит писать мне, что я виновата или Валера плохой. Они расстались не из-за меня и не из-за поведения Валеры. Я почти всегда защищала Аню, звонила ей, когда они ссорились , но здесь считаю, что Валера не сделал вообще ни-че-го, чтобы его выставили за дверь 🚫

Кроме того, я оценила, что он как папа защитил своё общение с дочерью. Он наконец налаживает с Беттичкой связь и звонит. В том, что он спросил у матери своего ребёнка «как дела?» НЕТ НИКАКОГО ПОВОДА ДЛЯ ЛИШНИХ МЫСЛЕЙ🤦🏽‍♀

Разве это не нормально задать нейтральный вопрос женщине, которая родила и воспитывает его ребёнка ? Мир что, сходит с ума?