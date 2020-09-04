Тата Блюменкранц расстроилась после просмотра эфира «Спаси свою любовь», в котором обсуждалось её отсутствие на свадьбе Валеры и Анны.

Очень жаль, что за столь короткое время из таких жизнерадостных видео, совместных посиделок и душевных советов друг другу … все (совершенно непонятно и неожиданно для меня) превратилось в то, что вы сможете увидеть в сторис. В ленте даже не буду такое показывать — пусть останутся улыбки, а не слезы. Одно не понимаю… я ни разу не сделала и не сказала ничего плохого, поддержала максимально в конкурсе «Свадьба на миллион», давала ребёнка на несколько дней на поляну, приглашала ребят в гости и ни разу не дала плохого интервью даже после ситуации со свадьбой (хотя в эфирах ребята в выражениях явно не стеснялись 🤷🏽‍♀). Чем я заслужила такую реакцию и крики, чтобы мое имя больше не звучало? У нас так-то общая дочь и было бы странно никогда больше не упоминать мое имя … 🙄