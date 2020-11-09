Медсестру клинической туберкулезной больницы в Новосибирской области уволили после публикации видео, на котором она за волосы таскает ребенка. Об этом сообщил глава регионального минздрава Константин Хальзов в ходе оперативного совещания в областном правительстве, передает РИА Новости.

Кроме того, глава региона Андрей Травников поручил специальной комиссии проверить действия работы в больнице в целом.

«Почему это стало возможным, были ли какие то предпосылки и организационные упущения? Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием, и все нарушения, которые комиссией будут выявлены, передавать в правоохранительные органы», — потребовал он.

6 ноября пациентка больницы стала свидетельницей жестокого обращения медработницы с ребенком и сняла происходящее на видео. На опубликованных кадрах видно, как женщина заводит ребенка в палату. Затем она подходит к больничной койке и, держа ребенка за волосы, поднимает его и укладывает в постель.

Медсестёр в Новосибирске обвинили в издевательствах

Позднее в объяснительной записке сотрудница клиники заявила, что схватила девочку за волосы, потому что ребенок якобы поскользнулся, и она пыталась поймать несовершеннолетнюю. Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко отметила, что считает попытку женщины оправдаться неудачной, так как ребенка можно было поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы.