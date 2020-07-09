За последние 15 лет тарифы ЖКХ подорожали на 186%. Об этом свидетельствует исследование «АиФ». Авторы на цифрах доказали, что рост стоимости «коммуналки» по темпам значительно опережает инфляцию, которая только в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится в два раза — до 0,3-0,4%. Между тем, повышение тарифов связано не с объективными экономическими процессами, а с банальным желанием получить с граждан больше денег. Тарифы повышают под давлением со стороны ресурсоснабжающих организаций, которые оказались в трудном положении, так как собираемость платежей по отрасли резко упала из-за пандемии и уменьшения доходов людей. Однако даже в этом случае перекладывать все проблемы на плечи граждан, которым и так приходится нелегко — не выход. Люди просто перестанут оплачивать потребленные ресурсы. Эксперты рассказали, к каким катастрофическим последствиям приведет дальнейший рост тарифов.

Иван КАПУСТЯНСКИЙ, ведущий аналитик Forex Optimum:

«Тарифы на ЖКХ растут по целому ряду причин. Главный фактор — это рост налогов, акцизов на топливо. При этом правительство не будет сдерживать подорожание «коммуналки» и всех видов топлива, потому что львиная доля бюджета формируется именно за счет энергетического сектора. Напомню, что бюджет России более чем на 30% зависит от нефтегазовых доходов.

Для граждан рост тарифов ЖКХ означает усиление общей инфляции и значительное снижение чистого располагаемого дохода из-за падения экономики. Это обусловлено тем, что любой производитель, а затем продавец-ритейлер включает в себестоимость товара в том числе расходы на ЖКХ. Поэтому коммунальные услуги наравне с ценами на топливо в значительной мере влияют на рост цен самого широкого спектра товаров народного потребления.

Общее положение в экономике, безусловно, приведет к падению уровня доходов населения и новому периоду их восстановления. После прошлого кризиса доходы населения начали расти только спустя пять лет после падения. Речь о периоде 2014-2019 года. Однако в большей мере данная ситуация ударит по людям, у которых высока доля продуктов и услуг ЖКХ в потребительской корзине. Обычно, помимо цен на топливо, это две категории товаров и услуг, по которым инфляция значительно выше, чем средний индекс потребительских цен».

Павел СИГАЛ, первый вице-президент «Опоры России»:

«Реальные доходы населения по итогам 2020 года могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% в пессимистичном. Без антикризисных мер поддержки реальные располагаемые доходы населения могли бы рухнуть во втором квартале 2020 года на 21,8% в годовом выражении. Однако господдержка населения может уменьшить это падение на 3,8%. При этом ожидается, что 12,5% россиян потеряют работу, столько же наших граждан будут получать половину от прежнего заработка.

В такой ситуации рост коммунальных тарифов может стать серьезным бременем для граждан, но других вариантов для содержания отрасли ЖКХ и снабжающих организаций может не быть. Ведь сейчас у всех компаний и организаций, связанных с поставками ресурсов, есть сложности. Однако стоит надеяться, что государство предпримет определенные меры, чтобы тарифы росли не сильно».

Наталья ЧЕРНЫШЕВА, директор «Организации народного контроля»:

«Текущее повышение тарифов с 1 июля 2020 года — было чрезвычайно несвоевременным решением, и его надо было либо отложить до лучших времен, либо осуществлять за счет бюджета.

Доходы людей продолжают падать, поскольку многие компании не справляются с последствиями периода самоизоляции. Исходя из этого, людям все тяжелее будет оплачивать счета за ЖКХ, и повышение тарифов даже в среднем на 4% окажется для многих неподъёмной суммой. А если вернут ранее временно отмененные в некоторых регионах взносы на капремонт, то многие люди вообще откажутся от оплаты, тем более, что штрафы и отключения за неуплату отменены до 1 января 2021 года.

Это приведет к еще большему снижению собираемости платежей и в перспективе к возможному коллапсу всей отрасли ЖКХ, если как можно быстрее не будут приняты необходимые меры. Прежде всего, это предоставление массовых субсидий гражданам и адресных субсидий ресурсоснабжающим компаниям, а также проведение аудита тарифов ЖКХ, чтобы мы знали, сколько услуги стоят в реальности. Вполне может оказаться в результате аудита (и, скорее всего, так и окажется), что тарифы надо не повышать, а снижать».