Таргетированная реклама (от слова Target – цель с английского) встречается каждый день на всех браузерах, где работает Гугл или Яндекс. Стоит поискать какой-либо товар в поисковике, как далее начинают появляться рекламные похожие объявления. То же самое используется в социальных сетях в виде facebook и инстаграм, в которых разработчики даже внедрили функцию платной таргетированной рекламы, которая в теории считается вполне полезной для многих начинающих продавцов в Интернете. И действительно, зачем давать бумажные или электронные объявления в местной сети? Ведь имеются facebook и инстаграм, с помощью которых можно выходить с продажами и на международный уровень!

Самостоятельная реклама

На первый взгляд кажется, что стоит немного заплатать и задействовать функции в facebook и инстаграм, как реклама начинает приносить доход. Но в реальности часто происходит так, что по прошествии двух недель продавец потратил несколько сот долларов, а продал только единственную вещь. Это аналогично ситуации, что с пузырями доткомами на заре двухтысячных годов, когда фирмы имели капитализацию в сотни миллионов долларов, а продавали в неделю одну или две продукцию. Здесь используется похожая ситуация, когда социальные сети забирают деньги с клиента, а продажи остаются практически на нулевом уровне.

Автоматизированная реклама

Ситуацию можно в корне изменить, если воспользоваться профильной фирмой, которая автоматизирует процесс рекламы в социальных сетях, возьмет небольшую комиссию, а гарантирует приличный доход. Таргетированная реклама Алматы очень популярная сегодня.

Что нужно для этого случая?

Здесь все просто. Вначале нужно пройти тест. Выбрать вариант: «Услуги», «Товарка», «Производство» или «Другие», затем приступить ко второй странице, где компания спрашивает клиента по следующим позициям: «Увеличение продаж», «Повысить узнавание бренда», «Нужна консультация специалиста» или «Другое». На третьей странице идет опрос: был ли опыт с социальными сетями. И был ли он положительный или отрицательный. На четвертой странице предлагается бюджет, в котором клиент выберет нужную сумму, которую сможет «потянуть». Все эти операции проходят за минуты.

Имеет ли смысл обратиться к такой компании?

Да, имеет. Клиент заплатив за свою услугу, получает большую рекламную компанию в социальных сетях и продажи товара/узнаваемость бренда резко увеличиваются.