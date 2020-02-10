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Заслуженный тренер СССР сравнила спортсменок с животными

Татьяна Тарасова сделала такое заявление после выступлений на чемпионате Россиисреди юниоров. Позже тренер объяснила свои слова тем, что увиделабольшой запас сил у девушек во время соревнований.

Тарасова удивилась, как спортсменки могут усложнять элементы во второй части программ безотдыха. Она также задалась вопросом, на сколько хватит девочек приусилении нагрузок, сообщает РИА «Новости».

Золотую медальна первенстве России в Саранске завоевала Камила Валиева, серебро досталосьСофье Акатьевой, бронза – Дарье Усачевой. Все три спортсменки тренируются уЭтери Тутберидзе.

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