Несколько недель тому назад Даниил Сахнов и Татьяна Строкова возобновили свой роман. Так, бывшие возлюбленные случайно встретились за периметром в общей компании, когда парень был в отпуске.



Влюбленные даже вскоре съехались – Даня поселился у Тани в ее арендованной квартире в столице. По окончанию отпуска Сахнова ребята вернулись на поляну уже в новом статусе – участников «ССЛ».



Несмотря на то, что перед своим уходом за периметр Строкова обещала не возвращаться на поляну, она не считает свое обещание нарушенным. Так, девушка объяснила, что не вернулась на проект за новой любовью, а лишь пошла за своим возлюбленным спасать их любовь. В ближайшее время ребята намерены побороться в свадебном конкурсе, чтобы справить торжество за счет проекта. Если же пару кто-либо попытается рассорить, ребята пообещали сразу уйти за периметр.