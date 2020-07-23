Не успела Татьяна сойтись с Даней Сахновым, как в их паре снова начинаются проблемы. Строкова расстраивается из-за того, что ей опять приходится воспитывать в Дане мужчину. Девушка сомневается в своём желании вступать с парнем в брак. Ведь проблемы, которые всегда были в паре, так и остались, а если не получилось их решить в прошлый раз, то почему должно получиться в этот?



Татьяна вернулась на телепроект для того, чтобы спасти свою любовь с Даней. А для этого обычно на ССЛ известны два пути – беременность или поход в ЗАГС. Сначала смелая брюнетка согласилась выйти замуж за своего избранника, но в скором времени поняла, что проектный брак – это не путь решения проблемы.



В планах девушки было перевоспитать молодого человека, но пока что у неё ничего не получается. Несколько дней подряд Татьяна плачет и ходит в расстроенных чувствах из-за отношений с Даней. Многие обращают внимание, что парень даже выбирает из админской самые скромные цветы, в то время как остальные участники преподносят избранницам шикарные букеты, что также многое говорит о его отношении к своей девушке.