В Эдмонтоне хоккеисты «Тампы» одолели «Нью-Йорк Айлендерс» в полуфинальном противостоянии Кубка Стэнли. Шестая встреча команд завершилась в овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (7′) и Энтони Сирелли (74′), у «Айлендерс» отличился Девон Тэйвз (5′).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел на площадке почти полчаса, нанес три броска и сделал одну результативную передачу.

После этой встречи Кучеров вышел на первое место в списке бомбардировки плей-офф. В активе форварда 26 очков (6 шайб и 20 голевых передач). На втором месте располагается одноклубник Никиты канадец Брэйден Пойнт (25).

Final 📊 from tonight's Game 6 WIN!!#TBLvsNYI | #GoBolts pic.twitter.com/6lCHzdQD25 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) September 18, 2020

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев нанес два броска за матч и применил три силовых приема. Голкипер победителей Андрей Василевский совершил 26 сейвов, а вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 46 бросков.

Финал Кубка Стэнли между «Тампой» и «Далласом» состоится в Эдмонтоне, старт решающей серии запланирован на 22 сентября.