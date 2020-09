Some lovely @DallasStars passing to get within one. 👀 #StanleyCup

🇺🇸: https://t.co/XFUdPX8OUg @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/kgVIxrOAZr @Sportsnet pic.twitter.com/t4YwSeQQFe

— NHL (@NHL) September 22, 2020