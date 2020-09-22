Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 3:2 в пользу «молний», в составе которых шайбы забросили Брэйден Пойнт, Ондржей Палат и Кевин Шаттенкирк. У «Старз» отличились Джо Павелски и Маттиас Янмарк.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, признанный второй звездой матча, отдал две результативные передачи. Дважды ассистировал своим партнерам и российский нападающий «Далласа» Александр Радулов. Вратарь «Старз» Антон Худобин сделал в этом матче 28 сэйвов.

Some lovely @DallasStars passing to get within one. 👀 #StanleyCup 🇺🇸: https://t.co/XFUdPX8OUg @NHLonNBCSports

🇨🇦: https://t.co/kgVIxrOAZr @Sportsnet pic.twitter.com/t4YwSeQQFe — NHL (@NHL) September 22, 2020

Кучеров укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров плей-офф — 28 (6 голов + 22 передачи) очков. В активе Радулова теперь 17 (8+9) очков по системе гол плюс пас.

Счет в решающем противостоянии за Кубок Стэнли стал равным — 1-1. Третий матч серии до четырех побед пройдет в среду.