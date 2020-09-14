Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и теперь находится в одной победе от выхода в финал розыгрыша Кубка Стэнли.

Воскресная встреча в Эдмонтоне при пустых трибунах завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу «молний», в составе которых две результативные передачи сделал россиянин Никита Кучеров. В итоге он был признан третьей звездой матча.

У победителей отличились Ондржей Палат, Брэйден Пойнт, Блэйк Коулман и Патрик Марун. У проигравших единственный гол провел Брок Нельсон.

Три шайбы из пяти в этом матче были заброшены в 27-секундном интервале.

Three goals in only 27 seconds… That combined mark between the @NYIslanders and @TBLightning enters the record books! 📚 #StanleyCup Records: https://t.co/TESkIa5mRL pic.twitter.com/Ex0ySb2Cc9 — NHL (@NHL) September 14, 2020

Голкипер «Тампы» россиянин Андрей Василевский отразил 26 бросков по своим воротам из 27, а также отметился голевой передачей. Его визави и соотечественник Семен Варламов отразил 32 из 35 бросков по воротам «Айлендерс».

Добавим, что Кучеров в нынешнем плей-офф набрал уже 25 (6 + 19) очков по системе гол плюс пас и занимает первое место в гонке бомбардиров.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Тампы», четвертый матч противостояния пройдет 16 сентября.