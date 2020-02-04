Сотрудники таможни в Забайкальском крае предотвратили вывоз 20 золотых слитков в Китай. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления во вторник, 3 февраля.

Золото было спрятано в машине россиянина, едущего в Китай в качестве туриста. Он сказал, что у него нет ничего, подлежащего декларированию, но при досмотре таможенники увидели в автомобиле «нехарактерное затемнение». Металл лежал под пластиковой панелью салона.

Слитки были изготовлены кустарным способом, на них не было промышленных проб и документы на их приобретение не были оформлены. Оценочная стоимость партии — 3,5 млн рублей.

Возбуждено дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов»). Наказание может достигать 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

В августе 2019 года таможенники нашли в обуви россиянки, выезжавшей в Китай, около 2 кг золота стоимостью более 4 млн рублей. Выяснилось, что металл достался женщине по наследству, и она собиралась продать его в КНР.