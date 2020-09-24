Народной артистке РСФСР Тамаре Семиной, испытывающей серьезные проблемы с коленями, нельзя делать операцию по замене суставов, сообщает «Царьград». Такой вердикт актрисе вынесли медики.

Сама Семина, как сообщал «Рамблер», рассказывала, что три года назад во время участия в съёмках очередного проекта споткнулась и упала на колени, в кровь разодрав при этом ладони. С тех пор звезда советских фильмов испытывает сильную боль при ходьбе, поэтому вынуждена передвигаться, опираясь на трость.

Журналисты отмечают, что артистка не раз обращалась за помощью к врачам. Один из способов избавиться от боли — заменить коленные суставы. Однако медики, обследовав Семину, пришли к выводу, что операцию актрисе проводить нельзя. Одна врач посоветовала артистке проставить дорогие уколы (по 50 тысяч рублей за инъекцию). С трудом найдя лекарство на окраине Москвы, Семина прошла курс, но заметного облегчения так и не наступило.

Сегодня Тамаре Семиной 81 год. Она продолжает активно сниматься в кино и сериалах и искать чудо-хирурга, который мог бы ей помочь.